Bayern, rottura tra Flick e Salihamidzic e il tecnico è vicino all’addio

A Monaco di Baviera si discute molto in queste ore sul futuro del tecnico del Bayern Hansi Flick. Nonostante il suo contratto scadrà nel 2023, il tecnico dei ‘rot-weiss’ potrebbe dire addio al termine di questa stagione. La sconfitta in Champions League contro il Psg potrebbe aver compromesso ulteriormente il rapporto mai sbocciato tra Flick e il ds Hasan Salihamidzic. Flick forte dei sei titoli conquistati in una stagione con il Bayern potrebbe prendere il posto del ct della nazionale tedesca Joachim Löw dopo l’Europeo e il Bayern sarebbe costretto a cercarsi un nuovo allenatore che quasi sicuramente potrebbe essere Julian Nagelsmann, giovanissimo tecnico del RB Lipsia.

MAL DI PANCIA – Flick da qualche giorno manifesta un certo nervosismo che non nasconde neanche in sala stampa. Così ai giornalisti che gli hanno chiesto il suo parere sull’addio a fine stagione di Boateng al quale non verrà rinnovato il contratto, il tecnico bavarese ha risposto stizzito: “Non devo rispondere a tutto io perché non ne ho voglia”. Chiaro il riferimento all’ex calciatore della Juventus che prima del match di Champions ha comunicato che il Bayern si separerà da Boateng. Le tensioni tra Flick e Salihamidzic ruotano attorno alla volontà dell’allenatore di avere voce in capitolo nelle decisioni sulla squadra e sul mercato. Ma Salihamidzic, è sostenuto dal patron e presidente onorario del Bayern Uli Hoeneß. Alla fine dell’anno, il CEO Karl-Heinz Rummenigge lascerà il club e l’ex attaccante dell’Inter, che ha voluto Flick, per adesso cerca di mantenere l’armonia non entrando nel merito della questione allenatore. Il successore di ‘Kalle’, Oliver Kahn, che otterrà la sua poltrona il 1° luglio, è neutrale. L’ex portiere ha detto che di Flick non vuole dire nulla: “Meglio concentrarsi sulla stagione in corso” ha detto Kahn.