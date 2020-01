Bayern, Rummenigge: “Mercato non si è chiuso con Odriozola. Kahn è un valore aggiunto”

Il boss del Bayern Karl-Heinz Rummenigge ha parlato ai microfoni di Frankfurter Rundschau del suo successore Oliver Kahn, del portiere Manuel Neuer e della Champions League.

CHAMPIONS LEAGUE – Abbiamo una buona squadra che ha la nostra piena fiducia e un gruppo con un ottimo spirito, il che rende Hansi Flick, nostro allenatore, davvero eccellente. Sono ottimista per la seconda metà della stagione e in chiave Champions penso di poter rivivere le emozioni del 2013 a Londra quando conquistammo la coppa battendo il Borussia Dortmund.

KAHN – L’ho conosciuto come giocatore quando era estremamente emotivo. Ma ha cambiato completamente il carattere con una trasformazione straordinaria, ma anche benefica. Il suo ingresso nella società è positivo e Olli sarà senza dubbio un valore aggiunto per l’FC Bayern. Lavora intensamente e, ad esempio, partecipa anche alle riunioni del consiglio ogni lunedì. Ha molte conoscenze calcistiche senza dubbio, ma è molto apprezzato anche per quanto riguarda l’aspetto finanziario, sponsorizzazioni, merchandising e molto altro. Kahn ha dato il suo contributo per l’acquisto dal Real Madrid di Álvaro Odriozola. Per noi comunque il mercato non si è chiuso.

NEUER – Manu per me è il miglior portiere al mondo. Ho rispetto per Sepp Maier e Olli Kahn ma Neuer ha elevato il ruolo del portiere che non è solo fatto con l’uso delle mani ma anche con i piedi. L’arrivo dallo Schalke di Alexander Nübel non cambia nulla. Comunque sia Manuel che Thomas Muller, che andrà in scadenza a giugno, possono far parte del club in futuro.