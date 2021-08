Bayern, Rummenigge: “Messi mai trattato. Per Psg e inglesi Covid mai arrivato”

L'ex dirigente tedesco spiega i motivi alla Bild

L'ex amministratore delegato del Bayern Karl-Heinz Rummenigge non ha mai preso seriamente in considerazione la possibilità di portare a Monaco Lionel Messi. "Il livello di stipendio è stato fuori dalla nostra portata, come è successo al Barcellona. Poi c'è anche un problema di cultura, difficilmente riesco a immaginare un Messi in un paese come la Germania", ha detto a Sport Bild. Rummenigge poi ha detto la sua sulla grave situazione finanziaria di tutti i club per la pandemia tranne il Psg, Manchester City e Chelsea. "In questo momento si ha l'impressione che gli inglesi stiano dettando legge sul mercato come se il Covid non fosse mai arrivato"- ha detto Rummenigge-. Le ragioni di ciò sono le entrate tv tre volte superiori a quelle della Bundesliga e i proprietari molto ricchi sullo sfondo".