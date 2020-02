Bayern, Rummenigge svela: “Guardiola voleva Neuer a centrocampo”

Dal Tiki-Taka a Neuer centrocampista. Sicuramente a Guardiola le idee non mancano e se la seconda potrebbe essere ai tanti solo uno scherzo, ci ha pensato Rummenigge a confermare tutto: “Ricordo ancora come Guardiola, dopo aver vinto un campionato, ebbe l’idea di mettere Neuer a centrocampo per una partita“.

Un’idea che rimase tale quella dell’attuale allenatore del Manchester City che da sempre ha preferito avere in squadra portieri che sapessero giocare bene con i piedi. Schierarli a centrocampo però sarebbe una mossa ardita.

Sempre Rummenigge ha poi concluso: “Trovi difficoltà a dissuaderlo: qualcuno l’avrebbe potuto vedere come un atto di arroganza. Ma sono convinto che Manuel sarebbe andato bene anche da centrocampista”.