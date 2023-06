Bayern, Rummenigge: “Torno ma con precise funzioni”

Ora, occhi sul futuro. Dopo una stagione che nel migliore dei modi potremmo definire "complicata" - eliminazione in Champions e campionato vinto per il rotto della cuffia - il BayernMonaco guarda già al prossimo obiettivo. Per la prossima annata infatti la rivoluzione sembra esser totale. I bavaresi hanno già salutato i due grandi dirigenti delle ultime annate, l' a.d. Oliver Kahn e il d.s. Hasan Salihamidzic, e si preparano ad accogliere un nuovo volto. Karl-Heinz Rummenigge farà parte della dirigenza del Bayern dalla prossima stagione con un ruolo non operativo come lo stesso ha affermato. "Sarò di supporto ai dirigenti del Bayern ma non avrò un ruolo operativo". Un ruolo fondamentale nell'ottica di un progetto volto al futuro, che accoglie campioni di ogni tipo, ma anche giovani promesse - vedi Musiala -. In ogni caso, Rummenigge ha già fatto parte dei piani alti del BayernMonaco, direttore generale del club tra il 2002 e il 2021. Dunque, conosce alla perfezione l'ambiente oltre ad averlo vissuto per vent'anni da calciatore.