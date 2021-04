Bayern, Salihamidzic: “Boateng lascerà il club a fine stagione”

Il difensore Jerome Boateng dirà addio a fine stagione al Bayern Monaco. Il calciatore dopo un decennio di grandi successi in Germania chiude all’età di 32 anni la sua lunga avventura a Monaco di Baviera. Il Bayern infatti non rinnoverà il contratto come ha confermato il ds Hasan Salihamidzic dopo il match di andata dei quarti di finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain. “E ‘stata una decisione congiunta della direzione del club, e anche l’allenatore è stato coinvolto”, ha detto il direttore sportivo a “Sky” riguardo al campione del mondo 2014 con la Germania di Loew. “L’ho spiegato io stesso a Jerome, lo ha capito” ha concluso Salihamidzic. Il difensore centrale, arrivato a Säbener Strasse dal Manchester City nel 2011, ha vinto otto volte il campionato tedesco ed ha sollevato anche due Champions League.