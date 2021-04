Bayern, “Salihamidzic via”: 8 mila firme per sollevarlo dall’incarico

Dopo la decisione di Flick di rescindere il suo contratto, il direttore sportivo è finito nel mirino dei tifosi

Nonostante l'aritmetica certezza della conquista del campionato tedesco sia assai vicina, al Bayern Monaco la tensione è altissima dopo le dichiarazioni di Hansi Flick di lasciare la panchina del club campione del mondo nonostante un contratto fino al 2023. Alla base di questa sorprendente scelta del 56enne allenatore, la rottura con il ds Hasan Salihamidzic reo di non aver condiviso alcune mosse di mercato. Su tutti la cessione di Thiago Alcantara in estate e di non aver raggiunto una intesa con Alaba e Boateng che a fine stagione andranno via. Poi anche scontri verbali dentro lo spogliatoio bavarese. I tifosi hanno assolto il tecnico più vincente della storia del Bayern in un anno solare e puntano l'indice contro il direttore sportivo Hasan Salihamidzic.

PETIZIONE - "Come tifosi, soci, fan club e sostenitori del Bayern, troviamo inaccettabile come viene trattato il miglior allenatore del mondo! Ha accettato l'incarico di allenatore in una situazione difficile e ha ottenuto il massimo dalla squadra: 6 titoli !" continuano a scrivere i tifosi sui social che successivamente hanno avviato una petizione per chiedere alla società di mandare via Salihamidzic. Quasi 8 mila tifosi hanno firmato chiedendo le dimissioni di 'Brazzo' oppure che il club lo sollevi dall'incarico. Il dirigente del Bayern sembra più indebolito dopo questo scontro con Flick. Una battaglia di potere mai vista a Sabener Strasse. Il club più titolato di Germania vive una situazione travagliata visto che è imminente il passaggio di consegne a giugno tra Rummenigge e l'ex portiere Oliver Kahn che prenderà il timone della società.