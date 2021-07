Bayern, sbaglia gol clamoroso: insulti contro Zirkzee che abbandona Instagram

Ennesimo episodio sul mondo dei social da condannare duramente. Il giovane attaccante a causa di una giocata sbagliata è diventato il bersaglio di gravi insulti.

Quando si tratta di parlare di calcio legato al mondo dei social, non sempre dominano le notizie curiose, i post o i video esileranti per gli utenti. Molto spesso si parla di insulti.

ZIRKZEE - L'attaccante olandese classe 2001, militante del Bayern Monaco è stato purtroppo vittima di insulti sul suo profilo ufficiale di Instagram. Tutto questo a causa di un episodio accaduto ieri, durante un'amichevole tra il Bayern Monaco e l'Ajax finita 2-2 . Al minuto 44' il giovane attaccante lanciato tutto solo verso la porta avversaria, ha dribblato il portiere ma poi, ha inspiegabilmente frenato la sua corsa, facendosi così rimontare dal difensore Schuurs , che in scivolata ha messo il pallone in corner.

ATTEGGIAMENTO - C'è chi ha visto presunzione in questa giocata e questo ha scatenato la rabbia di molti tifosi sui social, che hanno preso di mira il giovane attaccante olandese di origini congolesi. Zirkzee in seguito, ha tolto dalla propria pagina Instagram tutte le sue immagini ed i suoi post. Lo scorso campionato l'olandese ha giocato da gennaio a Parma. Poco spazio e ritorno poi al Bayern che lo aveva ceduto in prestito.