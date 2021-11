Bayern sconfitto e con grana no vax, Salihamidzic: “Consigliamo vaccino. Su Kimmich…”

Parla il direttore sportivo dei bavaresi

In casa Bayern Monaco ci sono da risolverre diversi problemi. Su tutti quello relativo ai contagi da coronavirus e i calciatori fino ad oggi no-vax. Dopo le positività di Sule e Stanisic è arrivato il nuovo stop per Joshua Kimmich dichiaratamente non vaccinato e che sarà costretto a stare in quarantena per un'altra settimana a causa della positività di un contatto stretto avuto nei giorni scorsi. A proposito di questi temi, il direttore sportivo dei bavaresi Hasan Salihamidzic ha parlato a DAZN come riportato dalla Bild.