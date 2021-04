Bayern, senza semifinale Flick straccerà il contratto come il Trap unico nella storia del club a non rispettarlo

Il Bayern Monaco oggi sa di dover fare l’impresa a Parisi per eliminare il Psg passato in Germania, nel match di andata dei quarti di Champions League, con il punteggio di 3-2. Ultimamente a Monaco non è tutto rose e fuori tra il tecnico Hansi Flick e il Ds Hasan Salihamidzic. Le parole del tecnico prima della sfida con l’Union non sono ancora molto concilianti e l’addio di Boateng, confermato nonostante fosse già nell’aria e noto a tutti da mesi, non li ha uniti. Al Bayern l’allenatore è e rimane solo un impiegato, anche se vince sei titoli in un anno solare come Flick.

FLICK COME TRAP – Il contratto di Flick scade nel 2023 e se dovesse andare via a fine stagione eguaglierebbe l’italiano Giovanni Trapattoni unico tecnico della storia del Bayern ad aver lasciato il club forte del suo quadriennale. Al tecnico di Cusano Milanino la vittoria del campionato tedesco nel 1997 e la conquista della Coppa di Germania nel 1998 non bastarono per convincerlo a rimanere fino al 2000 quando sarebbe scaduto il contratto. Flick, giocatore del Bayern dal 1985 al 1990, è stato il vice di Trapattoni al Salisburgo ed è poi entrato nello staff tecnico dei bavaresi nell’estate del 2019. Tutti gli allenatori del Bayern sono stati licenziati (il più recente Niko Kovac ) o hanno rispettato il contratto fino alla scadenza concordata (più recentemente Jupp Heynckes ).

BOATENG – Prima del match di andata di Champions League contro il Paris Saint-Germain, il direttore sportivo Hasan Salihamidzic ha annunciato ufficialmente la partenza del difensore centrale dopo che erano già trapelate le informazioni sulla mancata proroga del contratto. L’ex calciatore della Juventus disse che la decisione era stata presa di comune accordo anche con l’allenatore, ma Flick, che non ha mai nascosto il gradimento verso il numero 17 del Bayern, ci è rimasto male. Il rapporto tra il ds e il tecnico è ormai logoro e a fine stagione è probabile che Flick prenda il posto di Low sulla panchina della nazionale tedesca e ‘Brazzo’ resti al suo posto.

SONDAGGIO – 2.600 persone hanno partecipato e votato a un sondaggio: Chi andrà via in estate Flick o Salihamidzic? La netta maggioranza del 74,54% afferma che Flick e FC Bayern si separeranno in estate. Solo il 18,88% crede che il 56enne continuerà ad allenare i campioni del mondo. Il 6,58% è indeciso sul futuro di Flick.

SFIDA CHAMPIONS DA 12 MILIONI – Il futuro di Flick passerà sicuramente dal match di questa sera. In ballo non c’è solo la qualificazione ma anche tanti milioni. Il Bayern che ha ridotto l’utile sceso di molto rispetto alla scorsa stagione sa che i 12 milioni messi in palio dall’Uefa per il passaggio alle semifinali sono un bella cifra. Inoltre chi vince la Champions League ne prende altri 19, la perdente 15. Il Bayern Monaco ha finora guadagnato 85,10 milioni di euro di premi nella competizione in corso ma ci sono più di dieci milioni di market pool.