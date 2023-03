Bayern, si scatena il caso Sané: nervi tesi a causa della… moglie

In casa BayernMonaco non è tutto così rose e fiori dopo le turbolenze di campionato. Se da un lato il club tedesco ha fatto parlare di sé per l'improvviso esonero di Nagelsmann, dall'altro c'è Leroy Sané che alimenta le voci di mercato. I rapporti tra club e giocatore, infatti, sarebbero tesi a causa di continui "mal di pancia" dell'ex Manchester City. Alla base del problema vi sarebbe una questione familiare, con la moglie del calciatore che non riuscendo ad integrarsi in Germania sarebbe tornata a vivere in Inghilterra. A riportarlo è Sport Bild.