Bayern, Sommer: “Grazie Gladbach, adesso voglio vincere”

Dopo il grave infortunio occorso a Manuel Neuer, il Bayern Monaco ha ingaggiato Yann Sommer, 34 anni, dal Borussia Mönchengladbach. Sommer ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025. Queste le prime parole dello svizzero Yann Sommer: "Non vedo l'ora di ricoprire il mio nuovo ruolo al Bayern. È un grande club molto forte, che spesso ho affrontato da avversario e dunque conosco l'enorme qualità e l'appeal di questo sodalizio. Sono orgoglioso di far parte del Bayern adesso. Abbiamo grandi obiettivi davanti a noi. Non vedo davvero l'ora di iniziare l'avventura con i miei nuovi colleghi. Vorrei ringraziare il Borussia Mönchengladbach per gli otto anni e mezzo fantastici e per aver reso possibile questo trasferimento".