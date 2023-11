Bayern, tegola Musiala: stop di un mese

Non buone notizie per il Bayern Monaco, che per circa 2-3 settimane dovrà fare a meno di Jamal Musiala. Rientro segnato dopo la sosta Nazionali

BayernMonaco e Germania dovranno fare a meno di Jamal Musiala per le prossime settimane. Il giovane trequartista si è infortunato durante la sfida di Champions contro il Galatasaray - vinta comunque dai bavaresi per 2 a 1- e le sue condizioni non sono particolarmente confortanti. Secondo quanto riportato dal quotidiano tedesco SportBild, Jamal dovrebbe rimanere ai box per circa 2-3 settimane. Pare infatti che il tedesco abbia riportato un leggero infortunio alla fibra muscolare, che proprio lo scorso martedì lo ha costretto a lasciare in anticipo il terreno di gioco. Confermata la sua assenza per il match di campionato contro l’Heidnheim e, dunque, anche gli impegni in Nazionale. Il rientro è segnato dopo la sosta per le Nazionali. Ricordiamo inoltre che Musiala è stato a lungo oggetto di speculazioni di mercato, con i maggiori top club europei che pare lo abbiano messo nel mirino per la prossima estate.