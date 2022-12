Bayern, tifosi a De Ligt: “Per favore Matthijs non sciare”

I tifosi sono contrari alle vacanze sulla neve dei loro beniamini perchè temono possano farsi male. Dopo l'incidente occorso al portiere Manuel Neuer con frattura della gamba e stagione finita, a Monaco di Baviera tengono d'occhio dove trascorrono le vacanze i calciatori. I tifosi hanno scovato sui social che il difensore olandese De Ligt si trova con la compagna sulle montagne del Cervino e hanno inviato diversi messaggi invitandolo a non sciare per evitare infortuni. In Italia tiene banco il caso Pogba e le vacanze sulla neve. Anche in questo caso i tifosi bianconeri hanno scritto messaggi temendo che il francese possa mettere a repentaglio mesi di terapie e convalescenza con una vacanza sulla neve in sé e per sé rischiosa, e senza aver ancora disputato un solo minuto in campo con la maglia bianconera.