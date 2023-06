Bayern, tre superstar in vendita: possibile tesoretto di 170 milioni

Tre fuoriclasse del Bayern in vendita, se le trattazioni andassero in porto ci sarebbero in ballo 170 milioni

Per forgiare una squadra il calciomercato rimane la principale risorsa di ogni squadra. A tale sillogismo non si sottrae il Bayern, che in estate potrebbe mettere in vendita tre punte di diamante. I giocatori in uscita sono Serge Gnabry, Leroy Sané e Sadio Mané. Del loro addio ai bavaresi si vocifera ormai da mesi, ma cosa c’è di reale? Sicuramente dopo la stagione non brillante a livello personale la conferma è stata messa in dubbio. La vittoria del campionato arrivato solo per il suicidio del Borussia Dortmund non ha salvato i tre dalla critica.