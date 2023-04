Bayern, troppe sconfitte nell’era Tuchel e… Nagelsmann se la ride

Altra sconfitta per i bavaresi, con Julian Nagelsmann che si strofina le mani. Dati a confronto

Con la sconfitta odierna contro il Mainz il BayernMonaco di Thomas Tuchelperde il primato dopo la vittoria del Borussia Dortmund contro l'Eintracht. Bayern particolarmente nervoso, sia dentro che fuori dal campo, con la situazione che esplosa con Mané e Sané. Ciò non porta altro che cattivi risultati ed una situazione che l'ex tecnico del Chelsea non riesce a contenere. Per i bavaresi si tratta infatti della terza sconfitta in sette appuntamenti, proprio da quando hanno deciso di voltare pagina e salutare Nagelsmann. Tuchel ha vinto solo all'esordio con il Borussia Dortmund poi solo amarezze.

Dal canto suo, l'ex tecnico se la ride. Julian ricorda bene i numeri del suo BayernMonaco e - ad oggi - il confronto non regge. Sotto la guida tecnica di Tuchel il club ha già collezionato tre sconfitte come affermato in precedenza, ma quando era il tedesco a dirigere il medesimo numero si erano presentato nell'arco di ben 37 partite.

Inoltre, secondo quanto rivelato da Opta per il Bayern si tratta del quarto incontro di fila senza vittoria. Una situazione che non si verificherebbe dal lontano 2018 a Monaco di Baviera. Riuscirà Tuchel a riprendere in mano la situazione o il peso del passato - Nagelsmann - minerà il suo percorso?