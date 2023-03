Bayern, Tuchel: “Qui conta solo vincere e la squadra è tra le migliori d’Europa”

Si è presentato alla stampa dopo aver firmato il contratto il nuovo allenatore del Bayern Thomas Tuchel. Queste le sue prime dichiarazioni: "È un onore poter allenare il Bayern. Quando vieni in Säbener Straße ti accorgi, anche se hai lavorato all'estero per alcuni anni, che l'FC Bayern è uno dei club più grandi del mondo. Il DNA del club è un impegno. Al Bayern conta solo vincere, anche il modo di vincere. La squadra è una delle più talentuose e migliori d'Europa. È una grande sfida e una grande responsabilità allenare questa squadra. Puoi giocare per qualsiasi titolo con questa squadra. Anche questo è un grande impegno”.