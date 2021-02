Bayern, ufficiale: preso il difensore Upamecano

Il Bayern Monaco ha ufficializzato l’acquisto per la prossima stagione del difensore del Lipsia Dayot Upamecano. Il nazionale francese 22enne prenderà il posto di Boateng e di Martinez che lasceranno il club tedesco a fine stagione. L’arrivo del francese è stato confermato in serata dal direttore sportivo del Bayern Hasan Salihamidzic. “Siamo molto felici di questo nuovo arrivo. Abbiamo avuto relazioni molto buone, intense e professionali con Dayot e il suo agente Volker Struth per molti mesi. Dayot Upamecano sarà per i prossimi cinque anni un calciatore del Bayern “.

“Sapevamo di avere una concorrenza molto forte. Upamecano è un giovane molto forse. Durante la scorsa settimana a Doha ho parlato con tutte le persone coinvolte. Alla fine di un lungo corteggiamento, i giocatori, la famiglia e la dirigenza del Lipsia erano convinti che il Bayern fosse il partner giusto ” ha concluso Salihamidzic. Il difensore centrale ha ricevuto offerte da diversi top club, tra cui Chelsea e Liverpool. Il Bayern ha pagato la clausola rescissoria di 42,5 milioni di euro.