Beckham di nuovo in campo? Pochettino rivela: “Mi ha detto che gli piacerebbe giocare per il Tottenham…”

Curiosa e bizzarra rivelazione di Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, in merito ad una conversazione avuta con l’ex stella del calcio inglese, e non solo, David Beckham.

Intervenuto in conferenza stampa dopo la gara vinta per 4-0 contro il Crystal Palace, il mister degli Spurs ha confidato i dettagli di un breve dialogo con l’ex Spice Boy.

VORREBBE GIOCARE QUI – Parlando del nuovo stadio del Tottenham, Pochettino si è fatto sfuggire un retroscena curioso che sta facendo il giro del mondo del pallone: “Penso che sia un impianto fantastico. Stavo parlando con David Beckham proprio ora e ha detto: ‘Vorrei poter essere ancora un calciatore per giocare a calcio per il Tottenham perché questo stadio è fantastico’”, ha rivelato il tecnico degli Spurs che poi sorridendo con i giornalisti in sala stampa ha proseguito: “Sì, sì, sì, ha detto proprio così ‘Vorrei poter giocare qui e giocare per te!‘”. E ancora sullo stadio: “Per noi è davvero importante. È completamente diverso da White Hart Lane e ovviamente penso che con il tempo ci sentiremo a casa e sarà difficile per gli avversari batterci qui”.