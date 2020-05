Beckham e l’ultimo allenamento di Zidane al Real Madrid: “Si sedette accanto a me e…”

Hanno fatto parte della squadre dei Galacticos. Quel Real Madrid di cui tutta Europa temeva la forza, la classe e lo stile. David Beckham e Zinedine Zidane sono stati compagni in quella formazione madrilena capace di trionfare in Liga e in Coppa. Intervistato da Marca, l’ex Spice Boy, ora presidente dell’Inter Miami in MLS, ha raccontato alcuni dettagli di quell’esperienza. In modo particolare l’ultimo allenamento del francese in maglia blanca.

Beckham e le parole emozionanti di Zidane

Insieme hanno condiviso tanto: partite, vittorie, allenamenti e successi. Ma nel 2006, quando il francese disse addio al calcio giocato e al Real Madrid, i due hanno vissuto anche alcuni momenti “intimi”. A raccontare l’ultimo allenamento di Zidane con la camiseta blanca ci ha pensato proprio Beckham: “L’ultimo allenamento di Zidane è stato particolare. Ad un certo punto si è seduto accanto a me e mi ha detto: ‘Grazie per tutto quello che hai fatto, per essere stato mio compagno in questo fantastico team'”. Parole che l’inglese non dimenticherà mai e che lo accompagneranno per sempre, come le altre emozioni provate dal 2003 al 2007 con il Real Madrid: “Sono stati 4 gli anni vissuti in blancos e devo dire che sono stati tra i più sorprendenti e importanti della mia carriera. Ho avuto una relazione fantastica con tutti, con i tifosi. Ho avuto l’opportunità di giocare in uno dei più grandi stadi del mondo come il Santiago Bernabeu. Ho ricordi meravigliosi di quel periodo”.