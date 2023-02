Beckham il corteggiamento a Messi continua: “Lo adoro per tanti motivi…”

Da diversi mesi si parla di un possibile approdo di Lionel Messi in MLS. In particolare i rumors riguardano la possibilità di vedere il fresco campione del mondo argentino andare a rinforzare la squadra di David Beckham : l' Inter Miami .

Non sono mancate in tutti questi mesi le parole d'elogio da parte del proprietario del club e anche in una recente intervista a ESPN ripresa anche da AS, l'ex Spice Boy non ha nascosto la grande stima per La Pulce.