Beckham, il figlio Romeo sbarca in Premier League: si allena col Brentford

Possibile nuovo inizio per il figlio della leggenda del calcio inglese.

La Premier League e in generale il calcio inglese potrebbe presto riabbracciare un Beckham . Non si tratta di David, ovviamente, bensì di suoi figlio Romeo .

Secondo il Times, infatti, Romeo Beckham , attualmente membro della seconda squadra dell'Inter Miami in MLS, si sarebbe allenato, anche con un pizzico di segretezza, con la seconda squadra del Brentford, formazione, appunto, di Premier League.

Resta da capire quale significato dare a tali allenamenti. Non è dato sapere, infatti, se si sia trattato di uno "stage" formativo o di una vera e propria prova in vista futura. Non resta che attendere ulteriori dettagli e immagini da parte dei diretti interessati. Ma i tifosi inglesi già sognano di rivedere un Beckham nei campi dei loro campionati...