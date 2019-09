Beckham insiste: nuovo contatto con Messi per portarlo in MLS

Provare a strappare Leo Messi al Barcellona è una vera e propria “Mission Impossible”. Per tutti, non per David Beckham. L’ex Spice Boy fa sul serio per il fuoriclasse del club catalano, pronto a svenarsi pur di averlo nella sua squadra, l’Inter Miami. Lo riporta il Sun che si sofferma sul forcing dell’inglese: Beckham, infatti, avrebbe già contattato lo stesso Messi, proponendogli un incontro a Londra. Tuttavia, l’entourage della Pulce, per il momento, ha declinato l’invito. Dunque, niente sbarco in MLS. Almeno fino alla scadenza del prossimo contratto di messi.