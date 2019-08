Beckham, niente stadio per il suo Inter Miami: sito contaminato da arsenico (e non solo)

Guai per l’Inter Miami di David Beckham: il club, che debutterà in MLS nel 2020, spesso fa i conti con i campioni che avverranno per quella data, ma ci sono problemi più urgenti da risolvere. Infatti, il sindaco della città di Miami Francis Suarez, al Miami Herald ha parlato delle difficoltà inerenti alla costruzione dello stadio: “I rilevamenti provocano grandi preoccupazioni, siamo andati a testare il sito scelto e ci sono livelli di contaminazione significativamente superiori al consentito”. La EE&G, società di analisi ambientale, ha rilevato alti livelli di arsenico, bario e piombo, per questo motivo l’affare da un miliardo di dollari è seriamente in dubbio. L’impianto prevedeva una struttura da 25mila posti, hotel, uffici, un centro commerciale e campi da calcio sul tetto di un parcheggio.

Riqualificare il terreno costerebbe circa 35 milioni di dollari e l’Inter Miami si farebbe carico di tali spese pur di veder realizzato il proprio impianto.