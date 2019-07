Beckham, primi colpi storici per il suo Inter Miami: ecco Pellegrini e Carranza

David Beckham e il suo Inter Miami entrano nella storia. Il club, che entrerà a fare parte del campionato americano di MLS a partire dal 2020, ha messo a segno i primi due colpi della sua storia. Attraverso i canali ufficiali anche social, la società dell’ex Spice Boy ha annunciato l’arrivo di due 19enni.

Si tratta di Matias Pellegrini e Julian Carranza, rispettivamente prelevati dall’Estudiantes e dal Banfield. Tra le fila della società c’è grande entusiasmo come dimostrano le parole del direttore sportivo Paul McDonough: “Per noi è importante trovare giocatori giovani e con entusiasmo che abbiano il potenziale per fare bene in questo campionato. Continueremo a costruire e aggiungere giocatori di qualità che si adattino perfettamente al nostro club. Abbiamo iniziato con i giovani, ma sappiamo che è anche importante avere giocatori veterani che provengono da oltreoceano all’interno della lega per bilanciare la rosa”.

Pellegrini ha collezionato 15 presenze e segnato tre gol per l’Estudiantes nel 2018/19 ed è un’ala. Carranza, invece, è un attaccante che nell’ultima stagione ha messo a segno 8 gol in 29 presenze con il Banfield.