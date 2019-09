Beckham proprietario sconsolato: “Vorrei Messi e Ronaldo, ma sono al top”

David Beckham non ha perso l’ambizione. In campo cercava sempre di vincere, sfruttando le sue perle su punizione. Da proprietario dell’Inter Miami si adopera per rinforzare la propria squadra. Tuttavia, come ammesso al Mirror, ci sono sogni destinati a rimanere nel cassetto, almeno per ora: “Ognuno ha una propria lista di desideri. Eppure, se si pensa a Messi e Cristiano Ronaldo ancora competitivi anziché nella fase calante della loro carriera, non riesco a vedere una loro fine e ad immaginarli qui. Stanno giocando ad altissimo livello, così alto che la vedo difficile che possano lasciare i club in cui sono. Ma vedremo, non si sa mai cosa può succedere nel calcio”.