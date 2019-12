Beckham torna allievo: lo Spice Boy a lezione da Van der Sar

Nonostante la precoce eliminazione dalla Champions League, l’Ajax rimane un modello per programmazione e gestione. I lancieri olandesi, infatti, sono sempre stati bravi nel rinnovarsi, pur dovendo fare fronte a cessioni importanti per il proprio bilancio. Questa dote è uno degli argomenti più trattati nei vari meeting in cui si illustrano modelli virtuosi come l’Ajax. E in questi “seminari” possono anche verificarsi clamorosi ritrovi tra leggende: è quanto accaduto ad Amsterdam, dove David Beckham e i due fratelli Gary e Phil Neville hanno ritrovato un’altra vecchia conoscenza dei tifosi del Manchester United, ossia Edwin Van der Sar. L’ex portiere olandese è ora uno dei dirigenti dell’Ajax. E per una volta ha indossato i panni del professore, come testimoniato dallo Spice Boy, proprietario dell’Inter Miami, sui suoi social.