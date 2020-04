Belgio, campionato interrotto definitivamente: classifica congelata, Bruges campione

Il Belgio dice stop. La Jupiler Pro League, inizialmente sospesa fino al 30 aprile, è stata infatti interrotta definitivamente a causa dell’emergenza Coronavirus. Al termine del torneo mancava solamente una giornata, che sarebbe poi stata seguita dalla disputa dei playoff, ma gli organi competenti hanno optato per la chiusura anticipata. La classifica è stata congelata, con il Bruges che si è quindi laureato campione. Secondo posto per il Gent, che si qualifica per i playoff di Champions League, mentre Genk e Anderlecht rimangono fuori dalle coppe europee.