Belgio, è Domenico Tedesco il prescelto come CT

L'ex Lipsia candidato numero uno per diventare CT.

Il Belgio sembra aver scelto Domenico Tedesco come prossimo commissario tecnico. Il figlio di italiani emigrati in Germania avrà il compito di rilanciare una nazionale reduce da un Mondiale disastroso.

I colloqui con l’allenatore nato a Rossano e trasferitosi in Germania all’età di due anni, sarebbero in una fase piuttosto avanzata, tanto che le parti starebbero valutando la composizione dello staff.

Tedesco pare aver battuto la concorrenza di una lunga lista di colleghi tra cui Mauricio Pochettino, André Villas-Boas e Joachim Löw. Queste sono state esclude anche per via dei costi elevati.

Va detto che, fino alla firma nero su bianco, resta, ma solo come soluzione di ripiego nel caso in cui la trattativa con Tedesco non dovesse andare a buon fine, l’ipotesi Peter Bosz.