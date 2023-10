Belgio, Hazard si ritira: già attivata una stazione metropolitana in suo onore

Hazard e l'omaggio della ditta belga: stazione metrop0litana in suo onore

Coma ampiamente prevedibile vista l'importanza del calciatore, in Belgio non si parla di altro e, in questo senso, è già stata presa una scelta molto curiosa. Come riportato da alcune testate belga infatti, è già stato fatto un primo omaggio all'ex Chelsea e Real Madrid ed è firmato dalla STIB-MIVB, una società di trasporti belga. La ditta, ha infatti ribattezzato in suo onore la stazione metropolitana "Art-Loi" che, da adesso, prenderà il nome di "Hazarts-Loi". Come riferito dal Belgio, non si tratta un episodio isolato. Va ricordato infatti l'elogio alla nazionale belga della ditta di trasporti, che ribattezzò alcune stazioni metropolitane con i nomi dei campioni della squadra allenata all'epoca da Martinez.