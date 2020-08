Belgio, incidente stradale per giocatore dello Zulte Waregem: era ubriaco e senza patente

Brutte notizie in Belgio, in casa dello Zulte Waregem. Due sui tesserati sono stati coinvolti in un incidente stradale che ha visto protagonista anche un’altra vettura. Alla guida dell’auto c’era il calciatore messicano Omar Govea, in compagnia di Luka Zarandia. Il conducente sembra fosse ubriaco e senza patente.

Zulte Waregem: la società si dissocia dall’episodio e lo condanna

Nella notte tra sabato a domenica il calciatore messicano dello Zulte Waregem, Omar Govea, è stato protagonista un incidente d’auto dovuto probabilmente allo stato di ebrezza. Inoltre, il giocatore era senza patente. Il fatto sarebbe avvenuto nel quartiere belga di Sint Eloois Vijve e un’altra vettura con due donne a bordo sarebbe stata coinvolta.

Lo Zulte Waregen ha pubblicato subito un comunicato ufficiale dissociandosi dall’episodio e condannandolo con fermezza: “Il club conferma che Omar Govea è stato coinvolto in un incidente stradale a Sint-Eloois-Vijve la scorsa notte. Per lo più ci sono stati danni agli occhi, ma sia gli occupanti dell’altra macchina che il passeggero di Govea, Luka Zarandia, sono rimasti leggermente feriti. Fortunatamente stanno tutti bene. Il club è ora in attesa del rapporto ufficiale della polizia. Lo Zulte Waregem è un club che si rispecchia nei valori familiari e nella professionalità e si aspetta che tutti coloro che sono coinvolti nel club li osservino e li rispettino”.

Adesso si attende il rapporto ufficiale della polizia per capire quali conseguenze ci saranno per i due calciatori che, sicuramente, saranno puniti in termini di multa dal club.