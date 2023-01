Belgio, “scartati” Henry e Pirlo come prossimi CT: tre in corsa

Da quanto si apprende, i vertici della Federeazione belga non vogliono sbagliare e per questo starebbero cercando un tecnico più "appetibile" e con maggiore esperienza. In tal senso sarebbero tre i nuovi candidati: il nome giusto per prendere le redini del Belgio si nasconderebbe tra quelli di Joachim Löw, Mauricio Pochettino e André Villas-Boas. Il primo ha già allenato con successo la Germania portandola in alto e alla vittoria di un Mondiale. Il secondo e il terzo avrebbero confidenza con alcuni calciatori avuti nel Tottenham e allenati anche in altre squadre.