Belgio-Serbia cambia stadio causa allagamento: ecco dove si giocherà

L'amichevole in programma questa sera tra Belgio e Serbia verrà giocata, ma non nello stadio in cui era programmata. A causa delle forti piogge degli ultimi giorni, il manto erboso dello stadio Re Baldovino di Bruxelles non è praticabile. Il sopralluogo dell'arbitro rumeno Marian Alexandru Barbu ha confermato le sensazioni della vigilia: il prato non è in condizioni adatte. La federazione, dunque, ha deciso di far disputare comunque il match in un impianto diverso.