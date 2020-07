Bellingham al Borussia Dortmund, il Birmingham ritira la sua maglia ma i tifosi insorgono: “Imbarazzante”

Jude Bellingham è diventato nelle scorse ore un nuovo calciatore del Borussia Dortmund. Il 17enne arriva in Germania dal Birmingham che, con molta sorpresa da parte dei tifosi inglesi, ha deciso di ritirare la sua maglia numero 22. Una scelta che ha scatenato l’ira e l’incredulità dei fan britannici.

Bellingham: maglia ritirata e tifosi in protesta

Dopo la notizia ufficiale del passaggio di Bellingham al Borussia Dortmund, ecco i ringraziamenti del Birmingham City che, inaspettatamente, ha deciso di ritirare la sua maglia numero 22. Una decisione che ha spiazzato la tifoseria degli inglesi che si sono scatenati in commenti sui social davvero furenti.

Il gioiellino, seppur grande talento e colpo in prospettiva, infatti, aveva totalizzato meno di 50 presenze con il Birmingham e la decisione della società è sembrata azzardata. “In un lasso di tempo così breve, Jude è diventato una figura iconica per il club, mostrando ciò che si può ottenere attraverso il talento, il duro lavoro e la dedizione”, queste le motivazioni della decisione della società.

Spiegazione, però, che non ha convinto i tanti fan che hanno commentato: “Stanno ritirando il numero di un ragazzo di 17 anni che non ha nemmeno fatto più di 50 presenze. Questa decisione è davvero imbarazzante”. E ancora: “Ha segnato solo 4 gol e stanno ritirando il suo numero come se fosse una leggenda del club”. Oppure: “Ritirano la maglia? Chissà cosa faranno quando avranno un giocatore che segnerà più di 4 gol a stagione”. “Non hanno ritirato il numero di Gerrard, il Manchester United non ha ritirato il numero di Cristiano Ronaldo, il Chelsea non ha ritirato quello di Terry, e qui stanno ritirando il numero di un ragazzo di 17 anni che non ha nemmeno fatto più di 50 presenze. Questa decisione è davvero imbarazzante”.

Insomma tante polemiche per quello che è sicuramente un bel prospetto futuro ma che ancora deve dimostrare tutto il suo valore. Il Borussia Dortmund è riuscito ad anticipare il Manchester United per colui che ha debuttato in prima squadra a 16 anni e 38 giorni e che si è messo in mostra in questa Championship con 41 presenze, 4 gol e 3 assist.

INCIDENTE PICCANTE PER LA EX DI UN CALCIATORE