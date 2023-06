Una spesa da "Galacticos" quella del RealMadrid per aggiudicarsi Jude Bellingham. 103 milioni di euro che vanno dritti nelle casse del Borussia Dortmund e chissà quanti altri per i sei anni di contratto saranno riservati al calciatore. Ma non tutto è oro ciò che luccica. Ovviamente quello del centrocampista è uno dei talenti più cristallini degli ultimi cinque anni, ma siamo sicuri che riuscirà a rendere a medesimi livelli anche in Spagna? Il passato parla chiaro e vede come i calciatori di origini britanniche non vadano mai d'accordo con l'ambiente iberico. A maggior ragione se si parla di Santiago Bernabeu. Nella storia, infatti, sono solo in 6 i giocatori che hanno indossato la maglia delle merengues lasciando il segno. E ora la domanda sorge spontanea: Bellingham sarà il settimo?