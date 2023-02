Bellingham, nessuno come lui in Bundesliga: 50esima vittoria da record

L'inglese del Borussia Dortmund sempre più uomo copertina dei suoi e non solo.

Il Borussia Dortmund ha travolto l'Hertha Berlino in campionato e ha raggiunto Bayern Monaco e Union in testa alla classifica della Bundesliga (tutte e tre le squadre hanno 43 punti all'attivo dopo 21 giornate giocate). Un successo che porta le firme di Adeyemi, Malen, Reus e Brandt, autori delle reti rifilate ai rivali, ma anche quella di Jude Bellingham .

Il calciatore inglese, infatti, non solo è stato protagonista di un'altra bella prova sul campo ma ha realizzato un traguardo record storico.

Infatti, come sottolineato da Opta, nessuno in Bundesliga aveva raggiunto le 50 vittorie nel massimo alla sua età. Il centrocampista è il più giovane di sempre nel massimo campionato tedesco a tagliare tale traguardo. Per Bellingham la 50esima vittoria è arrivata all'età di 19 anni e 235 giorni.