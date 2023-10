Bellingham “oscurato”: niente diretta tv del Clasico in Inghilterra, ecco perché

Nulla di male se non che tutto questo vieterà nel prossimo weekend agli appassionati di calcio di assistere comodamente dalla tv alle gesta del più forte calciatore inglese del momento, Jude Bellingham , che scenderà in campo con il suo Real Madrid in casa del Barcellona proprio sabato 28 ottobre alle 16.15 ora spagnola.

Considerando il fuso orario di un’ora, a Barcellona la partita inizierà alle 15.30 ora inglese, nel pieno dell’”embargo televisivo”. La legge sarà in vigore fino al 2029 e non sembrano esserci margini per ottenere un’”eccezione”. Vero è che accade di rado che un match di questa portata si disputi in orario pomeridiano, ma in tanti ritengono questa norma superata dagli eventi.