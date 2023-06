Il nuovo acquisto dei Blancos sull'approdo a Madrid e l'importanza di Carlo Ancelotti come allenatore.

Jude Bellingham ha iniziato ufficialmente la sua nuova avventura al Real Madrid . Il centrocampista inglese, presentato nei giorni scorsi , ha rilasciato la sua prima intervista al sito del club madrileno. Non sono mancati passaggi interessanti come quello relativo a mister Carlo Ancelotti e il desiderio del giovane 19enne di mettersi alla prova sotto un tecnico del calibro dell'italiano.

"È un allenatore speciale. I suoi successi e i trofei vinti parlano da soli. Qualsiasi allenatore di calcio e calciatore ti dirà quanto è bravo. I suoi commenti su di me sono stati speciali e hanno influenzato la mia decisione di trasferirmi al Real Madrid. Non vedo l'ora di giocare sotto di lui. Sono pronto a dare tutto per lui sul campo", ha detto Bellingham.