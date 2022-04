Ben Arfa, ci risiamo: litiga con mister e compagni. Il Lille lo mette fuori rosa

Ancora un caso attorno al talentuoso Ben Arfa

Hatem Ben Arfa torna a fare notizia ma, anche in questo caso, non per qualche giocata in campo frutto del suo talento ma per l'ennesima problematica all'interno del gruppo squadra. Secondo quanto riportato da RMC Sport, il fantasista del Lille sarebbe finito fuori rosa dopo un litigio con l’allenatore Gourvennec in seguito al pareggio per 0-0 contro il Bordeaux dello scorso weekend.