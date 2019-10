Ben Arfa, niente Serie A: potrebbe ripartire dal Saint-Étienne

Di recente si era parlato della Fiorentina per il centrocampista offensivo Hatem Ben Arfa, oppure di qualche proposta dall’Iran. In estate, invece, mezza Serie A (Sampdoria su tutte) era sul francese di origini tunisine, classe 1987 rimasto svincolato dopo l’esperienza al Rennes della scorsa stagione, quando ha totalizzato 9 gol in 41 presenze. Le ultime indiscrezioni di mercato, però, lo porterebbero verso il Saint-Étienne del nuovo allenatore Claude Puel: sta cercando di convincerlo per rimanere in Ligue 1. Ben Arfa ha è esploso con la maglia del Lione, maglia che ha vestito dal 2004 al 2008, poi è stato protagonista nel Marsiglia, nel Newcastle, nell’Hull City, nel Nizza e nel Paris Saint-Germain, prima di approdare al Rennes, con cui ha raggiunto gli ottavi di Europa League e ha trionfato nella Coppa di Francia.