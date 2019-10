Ben Arfa vicino al Le Havre, il presidente lo aspetta ma il tecnico è già arrabbiato con lui…

Hatem Ben Arfa al Le Havre? Forse sì, ma il giocatore fa già discutere ancor prima di firmare. L’ex calciatore di diversi top club come Lione, Marsiglia e Psg sarebbe prossimo all’approdo nella squadra di Ligue 2.

Il Le Havre lo aspetta con ansia ma qualcuno si sarebbe già stufato di lui. Se il patron Vincent Volpe, parlando a MaLigue2.fr si è detto impaziente ed orgoglioso del possibile arrivo del giocatore: “Abbiamo pensato a lui e abbiamo preso contatti. Non è impossibile che decida di giocare con noi”. Dall’altra parte, però, c’è chi, come il tecnico del club che non è molto contento delle tempistiche. Paul Le Guen, allenatore del Le Havre, vorrebbe una risposta in tempo brevi da parte di Ben Arfa e non avrebbe preso volentieri l’attesa per valutare la proposta. Una situazione che sta creando un po’ di polemica all’interno dell’ambiente francese.