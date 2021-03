Ben Foster e l’incubo chiamato… Drogba: “Odiavo giocarci contro perché…”

Si sa, per i portieri c’è spesso la cosiddetta “bestia nera” che ad ogni partita ti punisce costantemente. Non importa in quale stato di forma si trovi, sai già che farà gol. Questo è quello che succedeva quando Ben Foster, storico portiere del Watford, incontrava… Didier Drogba. Intervenuto ai microfoni di talkSport, l’estremo difensore ha spiegato quello che era praticamente un vero incubo per lui sul campo.

Ben Foster e l’incubo Drogba

“Odiavo giocare contro Drogba perché aveva tutte le qualità necessarie per farmi male”, ha spiegato Ben Foster. “Davvero: aveva assolutamente tutto. Aveva potenza, velocità, era bravo di testa. Poteva completare qualsiasi attacco con un colpo, un po’ come Sergio Aguero. Praticamente non aveva bisogno di supporto dai compagni. Potevano affrontare tutto da soli e fare gol quando volevano. Per me è stato molto difficile giocare contro Didier Drogba. Ma anche Aguero mi ha segnato sette gol me, quindi non posso dire nulla neppure di lui…”.

