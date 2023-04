Ben Yedder, arriva la condanna: 6 mesi di carcere per evasione fiscale

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti da RMC Sport, l'attaccante sarebbe stato condannato a 6 mesi di carcere dalla giustizia spagnola. Il giocatore franco-tunisino, che attualmente milita nel Monaco (in Ligue 1), sarà anche costretto a pagare una multa di circa 130 mila euro. Attualmente per lui non è prevista la prigione, a meno che non compia un altro illecito simile entro due anni.