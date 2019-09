Bendtner, primo allenamento shock col Copenhagen: sbaglia tutte le conclusioni

Solamente pochi giorni fa aveva entusiasmato i tifosi tornando “a casa” nel Copenhagen. Adesso, però, rischia di fare un exploit nel senso opposto. Nicklas Bendtner si è mostrato decisamente poco in forma al suo primo allenamento con la nuova maglia.

Il bomber classe ’88, infatti, sceso in campo per la normale sessione di allenamento ha messo in evidenza…un po’ di ruggine sotto porta che per un attaccante non è certo il miglior biglietto da visita possibile.

Le immagini della sessione di training hanno fatto il giro del web scatenando l’ironia dei tifosi e la disperazione dei fan del Copenhagen. Nel filmato, infatti, Bendtner calcia verso la porta in ogni modo possibile ma non riesce quasi mai – solo una volta -, a mettere a segno una rete. Destro, sinistro, al volo e da fero, la punta danese non è riuscita mai a trovare la rete, mostrando uno stato di forma e freddezza decisamente negativa.