Bendtner re del gossip: fuga d’amore a Roma con una star tv bisessuale

Ebbene, il cuore di Bendtner sarebbe già nuovamente occupato. Secondo quanto riportato dal sito 'Se og Hor', infatti, l’ex giocatore starebbe frequentando Sus Wilkins, 34 anni, attrice e modella bisessuale, conosciuta per essere apparsa in diversi show tv in Svezia e per aver partecipato alla serie su Netflix 'Loving Adults'.

Sus ha concluso ad agosto la storia decennale con la cantautrice Freja Kirk. Le due ragazze si erano sposate due anni fa.

“Con amore e completa condivisione annuncio che io e Freda abbiamo concluso la nostra storia d’amore lunga dieci anni, inaugurandone una come amici - ha scritto Sus su Instagram - Siamo state innamorate per 10 anni, coronando il nostro sogno con le nozze. A volte però capita di capire di trovarsi meglio come amiche”.

Niklas e Sus sarebbero stati “paparazzati” durante una recente “fuga d’amore” a Roma, come confermato dal titolo scelto da Se og Hor per inquadrare il fatto: "Romance in Rome".

Gli interessati si sono per il momento rifiutati di commentare le indiscrezioni, non potendo però neppure smentire le foto che li ritraevano in atteggiamenti molto intimi e appassionati…

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo del calcio senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Itasportpress per scoprire tutte le news di giornata.