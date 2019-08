Benedetto saluta il Boca Juniors: “Semplicemente grazie…”

Dopo le parole su De Rossi, arrivano altre dichiarazioni importanti di Dario Benedetto. L’attaccante è prossimo all’addio al Boca Juniors: per lui c’è il Marsiglia.

A Fox Sports le prime parole d’addio: “Sono triste, quello che ho vissuto al Boca non lo vivrò mai più. Non ho dubbi che tornerò qui. Se non sarà come giocatore, sarà da tifoso. Non fosse stata un’offerta di un importante club europeo, non me ne sarei andato”. Poi anche il saluto sui social attraverso la propria pagina Instagram: “Semplicemente grazie”.