Benfica, bus assalito con lancio di pietre: Weigl e Zivkovic feriti

Terrore in Portogallo in casa Benfica. Nella notte, a seguito della partita delle Aquile contro il Tondela, il bus che portava la squadra dall’Estádio da Luz a Seixal è stato preso d’assalto da tifosi malintenzionati che hanno lanciato oggetti e pietre rompendo un vetro e ferendo alcuni giocatori.

Come riporta A Bola, il bus è stato preso d’assalto da ignoti che sono riusciti a rompere il vestro anteriore provocando il ferimento di Julian Weigl e Andrija Zivkovic che sarebbero stati colpiti sul viso da alcune schegge. Entrambi i calciatori hanno ricevuto assistenza medica immediatamente e poi sono stati trasportati all’ospedale da Luz per precauzione. L’attacco è avvenuto incredibilmente nonostante la presenza della scorta da parte della polizia locale. Lo 0-0 finale non è piaciuto a questi pseudo tifosi anche se la causa dell’attacco è ancora da accertare. Sullo stato dei calciatori feriti si attendono aggiornamenti da parte della società e dei diretti interessati. La polizia sta provvedendo all’identificazione dei vandali che hanno dato vita a questo vile attacco.