Benfica, è boom di contagi: 17 positivi tra calciatori e staff

Focolaio di Covid al Benfica: la squadra più vincente del Portogallo ha registrato 17 contagiati tra giocatori, staff tecnico e dirigenti, compreso il 71enne presidente Luis Filipe Vieira. Tra i giocatori contagiati risultano Waldschmidt, Gilberto, Vertonghen, Diogo Goncalves e Grimaldo. Il club di Lisbona ha chiesto al ministero della Salute se potrà giocare partite nelle prossime due settimane oppure entrare in isolamento. Domani il Benfica dovrebbe giocare contro il Braga (prossimo avversario della Roma in Europa League nel mese di febbraio) nella semifinale di Coppa di Lega portoghese. In Portogallo l’emergenza Covid lunedì ha causato 6mila contagi e 167 morti in 24 ore.