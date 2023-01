Benfica, Enzo Fernandez segna ed esulta con messaggio in chiave mercato…

Enzo Fernandez ha chiuso ogni discorso di mercato. Un gol e un messaggio chiaro al Benfica , ai suoi tifosi ma anche ai tanti club - Chelsea su tutti - che lo stavano corteggiando. Il calciatore argentino ha fatto capire a tutti che, per il momento, il suo posto è in Portogallo, con le Aquile.

Il giocatore è andato a segno nella sfida di Coppa di Portogallo giocata ieri sera contro il Varzim, la sua prima gara dopo la vittoria del Mondiale con l'Argentina. Vittoria per i suoi per 2-0 con tanto di personalissima firma ed esultanza con messaggio per il futuro.