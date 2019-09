Benfica, il presidente: “Ederson era un po’ matto. Perin? Non siamo più interessati. Mai successa una cosa così…”

Luis Filipe Vieira, presidente del Benfica, ha parlato a TVI del mercato dei lusitani e di alcuni retroscena passati e recenti avvenuto in tema di trattative. Da Joao Felix ceduto all’Atletico Madrid, fino agli affari andati in porto e non in Italia con Napoli e Juventus.

JOAO FELIX – Trasferimento record per l’Atletico Madrid che ha pagato 126 milioni di euro per la stellina portoghese Joao Felix: “Il Benfica ha già ricevuto i soldi per la sua cessione, Jorge Mendes (suo agente ndr) non ancora. Li riceverà lentamente. Jorge Mendes è un professionista, chiede sempre una commissione del 10%, lo sanno tutti”.

ITALIANI – Sulle trattative avute con Napoli e Juventus per Vinicius e Perin: “A giugno sono stato a Napoli per Vinicius. Ho offerto 12 milioni di euro a De Laurentiis. Abbiamo anticipato Porto e Sporting, altri club interessati a lui, non possono negarlo”. Mentre per quanto riguarda la trattativa saltata per il portiere bianconero: “Devo dire che è stata una situazione che non ci era mai capitata prima. Siamo andati in Italia, abbiamo trovato l’accordo con la Juventus, abbiamo trattato con il suo manager quando siamo tornati in Italia, concordando i 5 anni di contratto, e quel giorno, quando stava facendo gli esami, qualcosa è andato storto. Sinceramente è stato brutto per noi e per il giocatore. A tutti noi piaceva molto Perini. Difficilmente, ora, dopo il problema fisico, potremo pensarci di nuovo”.

SU EDERSON – E a proposito di portieri, Vieira rivela su Ederson, attuale portiere del Manchester City: “Mi avevano detto che era un po’ fuori di testa. Lo abbiamo comprato per 500 mila euro”. Il brasiliano è stato poi venduto ai Citizens per 40 milioni di euro. Insomma, un vero affare…